Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: GPS-Sender hilft der Polizei bei Überführung von Fahrraddieben

Hamm (ots)

Ein durch ein GPS-Signal geortetes Pedelec, das zuvor gestohlen wurde, war der Auslöser für die Festnahme mehrerer Fahrraddiebe.

Das gestohlene Fahrrad wurde am Sonntag, 19. September, durch den 21-jährigen Besitzer aus Hamm auf der Münsterstraße geortet, er verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort angekommen, erwischten die Einsatzkräfte auf einem Garagenhof drei Männer auf frischer Tat: Die 24, 28 und 31 Jahre alten Männer waren gerade dabei, mehrere Fahrräder in einen weißen Kastenwagen zu verladen.

Und damit nicht genug: In zwei Garagen wurden insgesamt 32 hochwertige Fahrräder, hauptsächlich Pedelecs, und ein E-Scooter aufgefunden.

Die drei Männer aus Hamm gaben jedoch an, die Fahrräder nicht selbst zu stehlen, sondern Abnehmer verschiedener Zulieferer zu sein und die Räder dann auf Trödelmärkten im Ruhrgebiet weiterzuverkaufen. Die Garagen dienten daher als Lagerort, an dem die Männer die Fahrräder auch für den Weitertransport vorbereiteten.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Hamm anschließend zwei weitere Männer festnehmen, die in Hamm zahlreiche Fahrräder entwendeten und diese anschließend an die mutmaßlichen Hehler weiterverkauften:

Dabei handelt es sich unter anderem um einen 51-Jährigen. Im Rahmen eines Ladendiebstahls konnte die Polizei den Dieb antreffen und den zuvor erwirkten Untersuchungshaftbefehl vollstrecken.

Gegen die zweite Person, einen 39-Jährigen, wurde ebenfalls Untersuchungshaftbefehl erlassen - der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen Beamten der Polizeiwache Mitte und den Ermittlern konnte der 39-jährige Fahrraddieb schließlich am Freitag, 15. Oktober, gegen 9.45 Uhr, festgenommen werden. Ein Bezirksdienstbeamter sichtete den 39-Jährigen fahrradfahrend auf der Südstraße und hielt ihn zwecks einer Kontrolle an. Daraufhin versuchte der Dieb noch, in Richtung Süden zu flüchten, konnte jedoch direkt eingeholt und zu Boden gebracht werden. Anschließend ging es auch für ihn mit dem Streifenwagen direkt ins Gewahrsam, er sitzt nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

Gegen die 24, 28 und 31 Jahre alten Hammer wird nun wegen gewerbsmäßiger Hehlerei ermittelt.

17 der 32 in den Garagen aufgefunden Räder konnten durch die Polizei bereits den jeweiligen Besitzern zugeordnet werden: Es handelt sich dabei ausschließlich um Fahrräder, die in Hamm gestohlen wurden - ein Großteil davon im September diesen Jahres.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hamm ausdrücklich darauf hin: Notieren Sie sich unbedingt die Rahmennummer Ihres Fahrrades! Dadurch kann die Polizei im Fall eines Diebstahls umgehend die Ermittlungen aufnehmen, eine Fahndung einleiten und prüfen, ob Ihr Rad unter aufgefunden Fahrrädern ist. Sie können Ihr Fahrrad auch ganz einfach online registrieren! Mehr dazu unter https://www.zuhause-sicher.de/index.php?id=465.

Fotos der Räder, die von der Polizei nicht zugeordnet werden können, werden in naher Zukunft veröffentlicht. Personen, deren gestohlenes Fahrrad unter den aufgefunden Rädern sein könnte, werden daher zunächst darum gebeten, von einer eigenständigen Kontaktaufnahme abzusehen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm