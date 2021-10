Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Kiosk

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Montag, 18. Oktober, um 1.54 Uhr in einen Kiosk auf der Ritterstraße einzubrechen. Er scheiterte daran, gewaltsam die Eingangstür zu öffnen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde von einer Überwachungskamera gefilmt: Er trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Tasche über der Schulter.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

