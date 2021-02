Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien, Kellerbrand, Vandalismus & Baumaschinen entwendet

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Eine Zeugin meldete sich am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sie soeben eine Gruppe Jugendlicher beobachtet hat, wie diese ein Gebäude mit Farbe beschmierten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass mehrere Hausfassaden, Straßenschilder und sonstige Gegenstände mit Farbe beschmiert wurden. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Fahndung stellten die Beamten einen 18-Jährigen fest, gegen den sich ein Tatverdacht ergab. Die weiteren Personen waren nach Zeugenaussagen schwarz gekleidet, trugen Karnevalsmasken und waren ca. 17-19 Jahre alt. Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Fellbach: Kellerbrand

Die Cannstatter Straße musste am Montagvormittag wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt werden. Dort brach gegen 10.30 Uhr im Keller eines Dreifamilienhauses,ausgehend von einem Wäschetrockner, ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden im Keller beläuft sich ca. 20.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Löschfahrzeugen und 22 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Sperrung der Cannstatter Straße wurde gegen 11.50 Uhr aufgehoben.

Murrhardt: Vandalismus - Scheiben demoliert

Am Schulzentrum der Walterichschule in der Nägelestraße trieben am Wochenende unbekannte Vandalen ihr Unwesen. Es wurde an der Turnhalle als auch am Schulgebäude mehrere Glasscheiben eingeschlagen. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet nun unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinweise.

Fellbach: Baumaschinen entwendet

Auf einer Baustelle beim Sami-Khedira-Stadion wurde eine Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson, ein Atlas-Copco Hydraulikhammer und eine Grabenräumwanne (Baggeranbaugerät) im Gesamtwert von ca. 25.000 Euro entwendet. Bei einer weiteren Baustelle in der Fellbacher Straße wurden zudem hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet. Die Diebe haben dort einen Baucontainer aufgebrochen und hauptsächlich Werkzeuge der Marke Hilti mitgenommen. Der Wert der Beute beläuft sich hier auf ca. 10.000 Euro. Die beiden Diebstähle ereigneten sich zwischen letzten Mittwoch bis Montagmorgen. Wer dazu Verdächtiges beobachten konnte sollte sich bitte mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

