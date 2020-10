Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw verunfallt in Kleingarten - Fahrer ist alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2020 Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.10.2020 - Lauenburg

Am 18.10.2020, um 03:30 Uhr meldete eine Anwohnerin aus dem Dornhorster Weg in Lauenburg einen lauten Knall aus dem Bereich des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Die Lauenburger Polizisten konnten wenig später einen verunfallten Smart in einem Kleingarten vorfinden. Der 19-jährige Fahrer aus dem Geesthachter Umland blieb bei dem Unfall unverletzt, machte jedoch bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug einen alkoholisierten Eindruck. Die Beamten konnten ebenfalls deutlich Atemalkohol wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,31 Promille. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt für Kraftfahrzeuge untersagt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe am Fahrzeug und am Kleingarten.

Die Ermittlungen werden von der Polizeistation Lauenburg geführt.

