POL-CE: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Wathlingen

Celle (ots)

Gestern kam es zwischen 10:00 und 10:30 Uhr in Wathlingen auf dem Rewe-Parkplatz in der Nienhagener Str. zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist dort gegen einen geparkten weißen Chevrolet gefahren und hat diesen vorne links an der Front beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lachendorf unter 05145-284210 zu melden.

