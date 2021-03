Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ungewöhnliche Aktion in Bergen sorgt für Unklarheit

Bergen (ots)

Die Einsatzmöglichkeiten eines abgebrochenen Wischerarms sind vermutlich sehr begrenzt. Was dürfte also jemanden in der Zeit von Samstag, den 27.02.2021, 20:00 Uhr, auf Sonntag, den 28.02.2021, 15:00 Uhr, dazu bewegt haben, einen solchen am Knickgelenk der Frontscheibe eines in der Karlsruher Straße abgestellten Pkw Audi abzubrechen und sodann mitzunehmen?

Wer Antwort auf diese Frage geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Bergen unter Tel.: 05051/47166-0 oder -163 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell