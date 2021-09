Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

13. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.09.2021 - Lauenburg

Beamte der Polizeistation in Lauenburg haben am 11.September 2021, nach einem Zeugenhinweis, eine Trunkenheitsfahrt in der Friesestraße in Lauenburg beendet.

Ein Zeuge teilte gegen 11.05 Uhr mit, dass er in der Friesestraße auf eine Frau aufmerksam wurde, die aufgrund ihrer Gangweise den Anschein erweckte, dass sie alkoholisiert sei. Als sie sich in ein Fahrzeug setzte und davonfuhr, verständigte er die Beamten. Der beschriebene Golf konnte von den Polizisten in der Juliusburger Landstraße aufgenommen und anschließend in der Friesestraße gestoppt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle der 62-jährigen Fahrzeugführerin nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch war. Ein Absolvieren eines Atemalkoholtests gelang der Lauenburgerin jedoch nicht. So musste sie sich der Entnahme einer Blutprobe stelle. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Die 62-jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell