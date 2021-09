Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brennender Bagger

Ratzeburg (ots)

09. September 2021 | Kreis Stormarn - 09.09.2021 - Ahrensburg

Am 09.09.2021 wurde gegen 02:20 Uhr ein brennender Bagger im Bereich einer Baustelle in der Bünningstedter Straße in Ahrensburg gemeldet.

Nach aktuellem Erkenntnisstand geriet ein größerer Bagger der Marke Atlas aus unbekannter Ursache in Brand. Anwohner wurden durch einen Knall wach und entdeckten das Feuer. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat zur Tatzeit im Baustellenbereich verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell