Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrer gestürzt

Ratzeburg (ots)

09. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.09.2021 - Buchhorst

Am 08. September 2021 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Buchhorst bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 52- jähriger Schwarzenbek mit seinem Fahrrad die Dorfstraße in Buchhorst und wollte nach rechts in den Lanzer Weg abbiegen. Hierbei übersah er eine Öl- bzw. Dieselkrafstoffspur und stürzte. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und an seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Als Verursacher von der Fahrbahnverschmutzung konnte ein Linienbus ermittelt werden. Die Öl- bzw. Dieselkrafstoffspur verlief von der B5 kommend durch Buchhorst nach Lauenburg und wurde von der Feuerwehr fachgerecht beseitigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell