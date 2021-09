Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

09. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.09.2021 - Schwarzenbek

Am 08. August 2021 konnte gegen 21:30 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in Schwarzenbek beendet werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand meldeten Zeugen einen VW Golf, der in Schlangenlinien auf der B 404 in Richtung Schwarzenbek fuhr. Beamte des Polizeirevieres Schwarzenbek konnten das Fahrzeug in Schwarzenbek stoppen. Bei der Kontrolle des 40- jährigen Fahrzeugführers wurden Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Der 40- jährige Schwarzenbeker wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

