Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Oerweg in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr eine 46-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Gelsenkirchen, die Görrestraße in Richtung Börster Weg. Sie touchierte beim Queren des Oerwegs das Hinterrad des Fahrradfahrers. Dieser kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell