Polizei Bonn

POL-BN: E-Bike in Bonn-Beuel gestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 20.04.2021, in dem Zeitraum zwischen 02:00 und 19:00 Uhr, entwendeten Unbekannte auf der Rheinaustraße in Bonn-Beuel ein hochwertiges E-Bike. Das Rad war vor einem Mehrparteienhaus mit einem Schloss an einen Metallzaun angeschlossen worden. Es handelt sich um ein schwarzes Bike

Marke: Cube Cross Hybrid Exc 500 Allroad.

Das zuständige KK 37 hat die weitere Bearbeitung des Falles übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell