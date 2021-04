Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Niederbachem: Zwölfjährige bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Wachtberg (ots)

Am Sonntagmittag (18.04.2021) wurde eine zwölfjährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Niederbachem verletzt. Der bislang unbekannte Verursacher beging Unfallflucht.

Zur Unfallzeit gegen 13:00 Uhr befuhr das Mädchen nach bisherigen Feststellungen die Vulkanstraße talabwärts in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Als sie einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw ausweichen musste, soll ein dunkelblau-metallicfarbener Kleinwagen in gleicher Richtung an ihr vorbeigefahren sein. Dabei berührte das Auto sie am Bein sowie ihr Fahrrad am Lenker. Aufgrund der Berührung verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht, kam zu Fall und verletzte sich. Sie musste später in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Fahrer des Autos soll seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Die Person am Steuer kann nicht näher beschrieben werden.

Außer der Zwölfjährigen sind bislang keine Unfallzeugen bekannt. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität des Unfallverursachers machen können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.dezu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell