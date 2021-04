Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Unbekannter entzog sich Verkehrskontrolle - Polizei fahndet nach flüchtigem Motorradfahrer und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Freitagabend (16.04.2021) entzog sich der bislang unbekannte Fahrer eines Motorrads mit Kennzeichen des Rhein-Sieg-Kreises (SU) in Beuel der Verkehrskontrolle durch die Polizei.

Zur Tatzeit gegen 20:10 Uhr fuhr der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Sankt Augustiner Straße kommende Motorradfahrer mit Fahrtrichtung Siegburger Straße über die Königswinterer Straße und fiel dabei einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf auf. Die Beamten folgten dem Motorrad. Unter fortgesetzter, mehrfacher Missachtung Rotlicht anzeigender Ampeln und Gefährdung von weiteren Verkehrsteilnehmern flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über die Siegburger Straße. Auch ein mit eingeschaltetem Blaulicht an der Kreuzung Alte Schulstraße/Am Herrengarten positionierter, weiterer Streifenwagen konnte den Flüchtigen nicht zum Anhalten bewegen. Der Unbekannte ignorierte auch dort das Rotlicht der Ampel, fuhr weiter und bog schließlich in die Reinold-Hagen-Straße ein, wo die Beamten die Sicht auf das Sportmotorrad verloren.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Geschädigte und Zeugen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden oder sonstige Angaben zu Fahrzeug und Fahrer machen können. Der Motorradfahrer soll weiß-blaue Motorradbekleidung sowie einen weißen Helm getragen haben. Hinweise zu dem Fahrer werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell