Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrer und Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag, gegen 18 Uhr, auf der Hervester Straße in Richtung Schachtstraße. An der Kreuzung zur Brassertstraße wollte sie nach rechts abbiegen. Hierzu musste sie zunächst verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ihr ein dahinter fahrender Autofahrer auf. Der 72-Jährige, sowie seine 59-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro. Alle Beteiligten kommen aus Marl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell