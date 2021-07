Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall - Bottroperin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Dienstagnachmittag verletzte sich eine 54-jährige Bottroperin leicht bei einem Unfall an der Ecke Bahnhofstraße/An der Knippenburg. Sie stand mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße und musste an der Einmündung verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ihr ein 30-jähriger Autofahrer aus Mühlheim an der Ruhr von hinten auf. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geringer Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell