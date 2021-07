Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag, um 14:30 Uhr, kollidierte eine unbekannte Fahrradfahrerin im Bereich Röttgersbank in einer Linkskurve mit einem 70-jährigen Autofahrer aus Bottrop. Nach dem Unfall flüchtete die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Montag, zwischen 19:30 Uhr und 20:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Grutholzallee einen geparkten schwarzen Seat Mii. Die Beschädigungen sind im Bereich des Hecks erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Herten

Am Dienstag, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Toyota Prius an der Straße zur Baut im Stadtteil Westerholt. An dem Fahrzeug entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

