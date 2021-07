Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Gelände einer Firma kam es am Dienstag, in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen VW Golf und hinterließ bei seiner Flucht vom Unfallort einen Schaden von etwa 1.000 Euro an dem Fahrzeug. Das Firmengelände liegt an der Hiesfelder Straße.

Gladbeck:

Vergangenen Sonntag stellten Zeugen eine umgeknickte Straßenlaterne an der Beisenstraße fest. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines größeren Fahrzeugs (z.B. Lkw) gehandelt haben. Der Schaden liegt bei ca. 1.500 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Eine genaue Eingrenzung des Unfallzeitraums ist derzeit ncht möglich.

Castrop-Rauxel:

An der Dortmunder Straße beschädigte ein bislang nicht bekannter Autofahrer einen geparkten Dacia in blau. Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Marl:

Einen Schaden von etwa 2.000 verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Wulfener Straße/ Brassert Straße. Auf bisher nicht bekannte Weise riss er beim Queren der Kreuzung die Verankerung einer Ampel aus dem Boden. Ein Totalausfall der Ampelanlage sowie ein beschädigter Ampelmast waren die Folge. Ein genauer Unfallzeitraum kann nicht benannt werden. Entdeckt wurde die Beschädigung am Dienstag gegen 11.40 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden (0800 2361 111).

