Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Unbekannte brachen einen Baucontainer an der Klosterstraße auf und entwendeten Baumaschinen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Herten:

An der Otto-Lenz-Straße brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Der Tatzeitraum liegt am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 17.15 Uhr. Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen ein elektronisches Gerät und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Gladbeck:

Zwischen Montag- und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Märker Straße ein. Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell