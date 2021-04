Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 25.4.2021

Landkreis Verden

Die vom Landkreis Verden angeordnete Ausgangsbeschränkung in den Nachtstunden wurde durch die Bevölkerung im Wesentlichen eingehalten. Es konnten durch die Polizei lediglich 3 Verstöße im Stadtgebiet Verden festgestellt werden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Verden

Am Samstag gegen 20.00 Uhr wurde bei einem 33jährigen Verdener während einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er mit seinem Kleintransporter unter Einfluss von Drogen unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Berauscht auf einem E-Scooter

Oyten

Am Triften, Samstag, 19:40 Uhr

Am Samstagabend befuhr ein 19jähriger junger Mann die Straße, Am Triften in Oyten mit seinem E-Scooter. Streifenpolizisten fiel sofort auf, dass das Versicherungskennzeichen des Scooters abgelaufen war und kontrollierten den jungen Mann aus Oyten. Während der Kontrolle stellten die Beamten weiterhin fest, dass der Scooter-Fahrer nicht nur unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren war, sondern auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Die Beamten leiteten in der Folge die entsprechenden Verfahren ein und untersagten dem 19jährigen die Weiterfahrt mit seinem Scooter.

Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall

Achim

Uesener Feldstraße, Ampel Ecke Desmastraße, Samstag, 16:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in Achim in der Uesener Feldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Auffahrunfall. Eine 49-jährige Langwedelerin befuhr mit ihrem Pkw die Uesener Feldstraße und hielt ordnungsgemäß an der roten Ampel der Einmündung zur Desmastraße, als der hinter ihr fahrende Pkw mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf ihren Wagen auffuhr. Glücklicherweise blieb die Dame unverletzt. Der oder die andere Unfallbeteiligte hielt allerdings nicht an und floh unerkannt vom Unfallort. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wird zurzeit durch die Polizei der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin ermittelt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder den/die Fahrzeugführer/in beschreiben können, werden gebeten dies dem Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

Überladung

Verden.

Am Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der BAB 27 im Bereich Verden gegen 19:00 Uhr ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Kleintransporter mit Anhänger. Eine Verwiegung des Gespanns auf der Radlastwaage ergab eine Überschreitung der zulässigen Gewichte um über 40 Prozent, so wog der Kleintransporter mehr als 5,1 Tonnen bei zulässigen 3,5 Tonnen Gesamtgewicht Der 31jährige Fahrzeugführer durfte seine Fahrt bis zur Abladung nicht fortsetzen.

Mangelhafte Ladungssicherung

Oyten

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Fahrzeuggespann (Kleintransporter mit Anhänger) gegen 00:30 Uhr auf der BAB 1 im Bereich Oyten kontrolliert. Auf dem Anhänger führte der 23jährige Fahrzeugführer einen Minibagger mit, der mit lediglich einem ungespannten Spanngurt "gesichert" war. Zudem lag eine weitere Schaufel für den Bagger gegen erabfallen völlig ungesichert auf der Ladefläche. Bis zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung wurde die Weiterfahrt des Gespanns untersagt.

Landkreis Osterholz

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern

Lilienthal:

Eine schwerverletzte Motorradfahrerin und etwa 10 000,- Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstag gegen 14:45 Uhr in Lilienthal ereignet hat.

Eine 29jährige Lilienthalerin befuhr mit ihrem Krad die Lilienthaler Allee in Richtung Bremen und verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts in den Seitenraum und stürzte schließlich.

Die junge Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Schwanewede:

Zu einem Auffahrunfall unter Beteiligung eines Motorrades kam es gegen 16:15 Uhr in Schwanewede, OT Rade. Ein 30jähriger Transporter-Fahrer aus Schwanewede musste im Ortskern verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein 37jähriger Bremer, welcher mit seinem Motorrad hinter dem Transporter fuhr, zu spät und prallte in das Heck des Transporters.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 4000,- Euro geschätzt.

