Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Zwei Autos im Kreuzungsbereich kollidiert

MannheimMannheim (ots)

Am Montag gegen 17:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der John-Deere-Straße/Landteilstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Seat-Fahrer bog von der John-Deere-Straße kommend links in die Landteilstraße ab, als er mit einem entgegenkommenden bevorrechtigten BMW-Fahrer kollidierte. Durch den Aufprall wurde der BMW gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Der 27-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell