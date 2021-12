Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, dem 17.12.2021, gegen 09.00 Uhr, griff eine männliche Person beim Bezahlen in die Kasse eines Lebensmittelmarktes in der Markgrafenstraße in Freiburg-Haslach. Hierbei erbeutete er Scheingeld in kleiner Menge. Die Kassiererin wurde durch die Tat leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über die Haslacher Straße Richtung Weingarten.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, Mitte 20, ca. 175 cm, schlank, helle Haut, dunkle Augen. Bekleidet mit schwarzer Wollmütze und schwarzer Jogginghose, darunter eine helle Jeanshose

Er führte einen hellen Stoffbeutel mit sich.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können.

sk

