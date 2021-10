Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei im Industriegebiet "Im Schwarzen Bruch" ein. Die Einbrecher wurden vermutlich während der Tat gestört. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe brachen die Täter in das Gebäude ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und brachen einen Tresor auf. Als ein Mitarbeiter gegen 01:30 Uhr das Gebäude betrat, bemerkten das vermutlich die Täter. Sie flüchteten und ließen Werkzeuge und aufgefundenes Bargeld zurück. Ob weitere Beute gemacht wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrechern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

