Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf der Bobbahn

Winterberg (ots)

Am 15.10.2021 kam es um 18:35 Uhr zu einem Trainingsunfall auf der Bobbahn in Winterberg. Hierbei verunglückten zwei 16jährige Mädchen der Junioren-Nationalmannschaft bei hoher Geschwindigkeit. Die beiden Rennrodlerinnen erlitten schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen. Die Unfallursache ist derzeit unklar. (ko)

