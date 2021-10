Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzter Lkw-Fahrer

Schmallenberg (ots)

Ein verletzter Lkw-Fahrer meldete der Polizei am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben des 47-jährigen Kraftfahrers fuhr dieser gegen 09.15 Uhr auf der Landstraße 776 von Bad Fredeburg in Richtung Rimberg. In einer Linkskurve kam ihm ein Lkw entgegen. Hierbei kollidierten die jeweiligen Außenspiegel. Der Außenspiegel des 47-jährigen Fahrers stieß gegen die Fensterscheibe. Diese zerplatzte. Durch die umherfliegenden Splitterteile erlitt der Kraftfahrer aus Arnsberg leichte Verletzungen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte der andere beteiligte Lkw seine Fahr in Richtung Bad Fredeburg fort. Bei dem flüchtigen Lkw handelt es sich vermutlich um ein dunkelgrünes Baustellenfahrzug mit offener Ladefläche und Anhänger. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell