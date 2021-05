Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vier Personen nach Sachbeschädigung erwischt

Ludwigshafen (ots)

Vier männliche Personen im Alter von 16 bis 19 Jahre wurden am Freitag (07.05.2021) von der Polizei gefasst, nachdem sie die Scheiben an zwei PKW eingeworfen hatten. Gegen 0.19 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass es zu einem lauten Knall in der Nachtweidenstraße gekommen wäre. Als die Polizei erschien, stellte diese zwei beschädigte PKW fest. Bei beiden PKW wurde die Windschutzscheibe mittels Stein eingeworfen. Anschließend flüchteten die Personen. Die Polizei fasste die Flüchtigen nach einer kurzen Verfolgungsjagd ein paar Straßen weiter. Alle vier wurden zu einer Polizeidienstelle gebracht. Die drei 19-Jährigen mussten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 16-Jährige wurde seinen Eltern übergeben

