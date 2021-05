Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag, den 06.05.2021, gegen 15:40 Uhr kam es in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen wartete mit seinem weißen Toyota an der roten Ampel an der Kreuzung zur Christian-Weiß-Straße. Nachdem die Ampel auf "Grün" wechselte und der Ludwigshafener anfuhr, stieß ein unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen Volvo SUV mit Ludwigshafener Kennzeichen von hinten an den Toyota und touchierte diesen am hinteren linken Kotflügel. Der Fahrer flüchtete dann von der Unfallörtlichkeit in Richtung Valentin-Bauer-Straße. Durch den Unfall entstand ein Schaden auf ca. 1500 Euro. Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrers liegt nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

