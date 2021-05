Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 31-Jähriger in Haft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung

von Staatsanwaltschaft Frankenthal / Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gelang es, einen 31-Jährigen aus Ludwigshafen als Tatverdächtigen zahlreicher Betrugsdelikte zu identifizieren. Unter anderem bot der junge Mann ein Mobiltelefon zum Verkauf an, lieferte die Ware nach Zahlungseingang jedoch nicht.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwoch, 05.05.2021, konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen ihm 133 Betrugsfälle zur Last, die Zahl dürfte sich im Laufe der weiteren Ermittlungen erhöhen. Bislang beläuft sich die Schadenssumme auf weit über 50.000 Euro. Der Beschuldigte wurde am 05.05.2021 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erlies auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betruges. Der 31-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell