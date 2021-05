Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierender am Hauptbahnhof

Ludwigshafen (ots)

Am 05.05.2021, gegen 08:50 Uhr, wurde eine Randalierender am Hauptbahnhof gemeldet. Der Mann würde die umstehenden Personen belästigen und an Türen treten. Als die Polizei vor Ort eintraf, lag der stark alkoholisierte Mann auf dem Boden und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3.18 Promille. Zu seinem eigenen Schutz wurde der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

