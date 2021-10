Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine ehemalige Schule an der Straße "Am Hüttengraben" ein. Das Gebäude wird derzeit als Verwaltungsgebäude genutzt. Die Einbrecher hebelten ein Fenster im zweiten Obergeschoss auf. Hierzu betraten sie die Feuertreppe. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf. Entwendet wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Die Tatzeit liegt zwischen 20:10 Uhr und 06:05 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

