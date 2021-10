Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Flüchtiger E-Biker gesucht

Arnsberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in Niedereimer sucht die Polizei nach einem flüchtigen Fahrradfahrer. Nach Angaben einer 19-jährigen Autofahrerin fuhr diese gegen 07.45 Uhr vom Niedereimerfeld kommend in den Kreisverkehr an der Wannestraße ein. Im Kreisel kam es zum Zusammenstoß mit dem unbekannten Pedelecfahrer. Der Mann stürzte, stieg aber wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Sauerlandstraße weiter. Am Auto entstand ein Sachschaden. Vermutlich war der Mann aus Richtung Breitenbruch kommend, geradeaus über die Mittelinsel des Kreisels gefahren. Der flüchtige Mann wird wie folgt beschreiben: etwa 45 bis 50 Jahre alt; circa 1,80 Meter groß; kurze graue Haare; graue Bart, schwarzes Pedelecbike Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

