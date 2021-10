Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Abgestelltes Motorrad gestohlen

Sundern (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag wurde ein an der L 687 zwischen Langscheid und Amecke abgestelltes Motorrad gestohlen. Der Besitzer musste die Maschine wegen technischer Probleme abstellen. Es handelt sich um ein schwarzes Motorrad der Marke GASGAS mit dem Kennzeichen HSK-DB64. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

