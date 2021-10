Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sturz mit Motorrad

Arnsberg (ots)

Auf der Hellefelder Höhe ist am Sonntag gegen 15 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Senden gestürzt. Der Sendener war mit seinem Motorrad in Richtung Sundern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er in einer Linkskurve. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Straße wurde für etwa eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell