Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 11:55 Uhr, führten die Beamten der Polizei Brake in der Schulstraße in Brake eine Verkehrskontrolle bei einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin aus Brake durch. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei der 33-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Annahme der Beamten, woraufhin der Fahrzeugführerin durch einen Arzt Blut entnommen wurde.

Die Beamten der Polizei Brake untersagten der 33-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell