Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem auf der L 687

Sundern (ots)

Kurz vor dem Orteingang von Sundern-Hagen kam ein 20jähriger Pkw-Führer aus Iserlohn mit seinem Pkw in der Nacht zum Sonntag (17.10.2021 01:40 h) ins Schleudern. Er war die kurvige Gefällstrecke von Wildewiese herunter gefahren, gegen die Schutzplanke gestoßen und schließlich von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich und kam stark beschädigt in einem Vorgarten zum Stillstand. Der Pkw-Führer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (RK)

