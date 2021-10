Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Schmallenberg (ots)

In einem Discountmarkt in der Bahnhofstraße versuchte am Samstagvormittag (16.10.2021 11:45 h) ein 50 jähriger Mann eine Bohrmaschine mit Akku und Ladegerät zu entwenden. Er wurde dabei von einer Kunden beobachtet. Der Beschuldigte verhielt sich bis zum Eintreffen der Polizei ggü. dem Personal zunehmend aggressiver. Durch unsittliches Anfassen sowie Schlagen versuchte er aus dem Markt zu flüchten. Schließlich wurde er durch die eingesetzten Polizeikräfte vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. (RK)

