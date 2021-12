Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Kaminbrand

Freiburg (ots)

Mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann rückte am Donnerstag, 16.12.2021 gegen 15.40 Uhr die Feuerwehr Schopfheim an einen gemeldeten Kaminbrand in der Hegnestraße in Fahrnau aus. Die Hausbewohner hatten ihren Ofen angeheizt und dabei entzündete sich im Schornstein abgesetzter Ruß. Zusammen mit dem Schornsteinfeger konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Personen wurden keine verletzt. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell