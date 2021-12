Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Gundelfingen - Geschädigter Lieferwagen nach Verkehrsunfall gesucht

Freiburg (ots)

Gundelfingen - Am Mittwoch, den 15.12.2021, befuhr eine 83-jährige Pkw-Lenkerin gegen 15:20 Uhr die Gewerbestraße in Gundelfingen in Richtung Vörstetter Straße. Im Bereich des dortigen Supermarktes streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Lieferwagen. Die Autofahrerin fuhr weiter in die Mühlenstraße und kam erst nach ein paar Minuten wieder an die Unfallstelle zurück. Der Lieferwagen war jedoch schon verschwunden. Von dem parkenden Lieferwagen ist nur bekannt, dass er eine helle Farbe aufwies. Ob dieser beschädigt wurde ist nicht bekannt. Am Pkw der Verursacherin wurde der rechte Außenspiegel zerstört.

Zur Aufklärung des Sachverhalts werden mögliche Zeugen und der unbekannte Geschädigte gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) in Verbindung zu setzen.

js

