Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger Bedrohung und Sachbeschädigung in der Escholzstraße

Freiburg (ots)

Zu einer nicht ungefährlichen Situation führten die Reaktionen eines 79-jährigen Mannes, welcher seiner Wut über laute Musik in einer Lokalität in der Escholzstraße freien Lauf ließ.

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung wurde am Donnerstagmorgen, 16.12.2021, gg. 03.30 Uhr, die Polizei in den Stühlinger gerufen. Vor Ort traf sie auf den 79-jährigen Mann, welcher ein Messer und eine Eisenstange in den Händen hielt. Zuvor sei durch diese Person mit der Eisenstange gegen die Läden des Lokals geschlagen und mit dem Messer Passanten und Besucher bedroht worden.

Erst nach mehrfacher Ansprache, und nachdem eine den Einsatz ständig störende Person entfernt wurde, konnte der Mann dazu bewegt werden die Gegenstände wegzulegen.

Personen wurden weder durch die männliche Person, noch den Polizeieinsatz verletzt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet. Das Messer und die Eisenstange wurden beschlagnahmt.

