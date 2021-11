Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drohanruf in der Oberschule in Dorum - Tatverdächtiger ermittelt und geständig

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am 17.09.2021 kam es um die Mittagszeit zu einem Drohanruf an der Oberschule in Dorum. Die Schulleiterin informierte umgehend die Polizei, welche diese Mitteilung sehr ernst nahm und umgehend mit starken Kräften zum Einsatzort ausrückte. Das Gebäude wurde hierbei gesichert, strukturiert evakuiert und durchsucht. Nach Abschluss der Durchsuchung konnte eine Gefährdung glücklicherweise vollkommen ausgeschlossen werden. Die Polizei hatte zunächst Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen.

Intensive Ermittlungen führten schließlich zu einem 15-jährigen, ehemaligen Schüler der Schule. Er hat den Anruf mittlerweile eingeräumt. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen wird er vermutlich die Einsatzkosten zu tragen haben, welche sich in einem mittleren, vierstelligen Euro-Bereich befinden.

Die Polizei warnt daher eindringlich: Solche Anrufe, und seien Sie nur als Scherz gemeint, sind keine Kavaliersdelikte. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen binden sie zahlreiche Einsatzkräfte wie Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren, welche woanders dann nicht mehr eingesetzt werden können, sollte ihre Hilfe benötigt werden.

