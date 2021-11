Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am späten Montagnachmittag (15.11.2021) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven eine 38-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit ihrem PKW in der Abendrothstraße. Während der Kontrolle wurden Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei der Frau festgestellt. Des Weiteren wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel in ihrem PKW gefunden. Die Frau gab an regelmäßig Betäubungsmittel zu konsumieren. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 21:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Geestländer mit seinem Kleinkraftrad im Bereich der Sieverner Straße in Geestland-Langen kontrolliert. Während der Kontrolle konnte er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen, mit welcher das Kleinkraftrad maximal 25km/h hätte fahren dürfen. Eine vorherige Geschwindigkeitsmessung hatte jedoch ergeben, dass er mit dem Kleinkraftrad deutlich über 40km/h gefahren war. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Dienstagnacht (16.11.2021) wurde ein 25-jähriger Hemmoorer gegen 02:50 Uhr mit seinem PKW in Hemmoor kontrolliert. Neben einer leichten Alkoholisierung (weniger als 0,3 Promille) wurden zusätzlich Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

