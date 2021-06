Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (836) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Fürther Südstadt

Fürth (ots)

Im Laufe des vergangenen Donnerstags (10.06.2021) ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Fürther Südstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Der Einbrecher drang zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr in die Wohnung ein, die in einem Mehrfamilienhaus in der Steubenstraße (zw. Kaiserstraße und Erhard-Segitz-Straße) liegt. Die Bewohner mussten feststellen, dass der Unbekannte die Wohnung durchsucht und dabei Bargeld entwendet hatte.

Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Steubenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Michael Konrad/n

