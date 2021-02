Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (234) Tuningszene traf sich im Stadtgebiet

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (20.02.2021) trafen sich mindestens 100 Angehörige der Tuningszene im Nürnberger Stadtgebiet. Die Polizei leitete eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 20:45 Uhr gingen mehrere Mitteilungen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein, wonach sich in der Heisterstraße und in der Herzogstraße eine Vielzahl von Tuningfahrzeugen befinden soll. Daraufhin fuhren mehrere Einsatzkräfte die Örtlichkeiten an.

Die Beamten stellten beim Eintreffen jeweils circa 50 Fahrzeuge und insgesamt mindestens 100 Personen fest. Im weiteren Verlauf wurden die angetroffenen Personen und deren Fahrzeuge umfangreichen Kontrollmaßnahmen unterzogen.

Gegen gut 50 Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen die Infektionsschutzbestimmungen eingeleitet. / Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell