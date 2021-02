Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (233) Corona-Hinweisschilder zerstört

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag (19.02.2021) auf Samstag (20.02.2021) zerstörten Unbekannte mehrere Corona-Hinweisschilder am Leipziger Platz in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte zerstörten mindestens 18 am Leipziger Platz befestigte Corona-Hinweisschilder. Alle Hinweisschilder wurden abgerissen und auf dem gesamten Platz verteilt. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell