POL-CUX: Aktuell Verkehrsbehinderungen auf der BAB 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Walsrode (Lichtbild in der Anlage)

Bremerhaven/BAB27.

Aktuell kommt es an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Bremen zu Verkehrsbehinderungen. Der Führer eines PKW inkl. Anhänger wollte gegen 11:15 Uhr an der Anschlussstelle auffahren, verlor jedoch im Kurvenbereich die Kontrolle über das Gespann. Der PKW drehte sich um 180 Grad, der Anhänger überschlug sich. Die Ladung, insgesamt ca. 1.000kg Holzpellets in Säcken, verteilte sich auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Derzeit wird die Fahrbahn gereinigt. Der Überholfahrstreifen ist gesperrt.

