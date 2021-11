Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnmobile in Altenbruch beschädigt +++ Kupferkabel in Hemmoor entwendet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenbruch. Am frühen Freitagmorgen (12.11.2021), gegen 00:40 Uhr, wurden auf dem Gelände eines Autohauses im Bereich Alter Weg in Altenbruch vier Wohnmobile beschädigt. Dabei schlugen Unbekannte mittels Werkzeug vorsätzlich Löcher in die Karosserien der dort abgestellten Wohnmobile. Aufgrund der besonderen Bauweise der Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den noch unbekannten Tätern*innen oder genutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

Hemmoor/Heeßel. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11./12.11.2021) gelangten Unbekannte, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr, nach gewaltsamen Überwinden eines Bauzaunes auf einen Baustellenbereich im Scheepsweg in Hemmoor-Heeßel. Von dem Grundstück wurden erhebliche Mengen Kupferkabel entwendet. Die Schadenshöhe bewegt sich mindestens im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den noch unbekannten Tätern*innen oder genutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (04771-6070) zu melden.

