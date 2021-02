Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Nordenham leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, kam es vor dem Eingang eines Supermarktes in der Deichgräfenstraße in Nordenham zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen.

Gegen 19:00 Uhr schlugen vier bislang unbekannte Täter auf einen im Eingangsbereich wartenden 30-Jährigen aus Polen ein. Nach dem Angriff flüchteten die vier Täter mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Der 30-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

