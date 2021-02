Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei stoppt alkoholisierten Pkw-Fahrer in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, gegen 18:50 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 46-jähriger Pkw-Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss stand.

Die Beamten befuhren in Großenkneten den Westerholtkamp in Richtung der Straße Am Lemsen als der 46-Jährige mit seinem Pkw der Marke BMW aus dieser in den Westerholtkamp abbog und kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet.

In einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein erfolgter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Infolgedessen wurde dem Fahrer aus Großenkneten durch einen Arzt Blut entnommen.

Aufgrund seiner Alkoholisierung untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Außerdem wurde gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er sich bei der Blutentnahme auf der Dienststelle, auch nach mehrfacher Aufforderung, weigerte eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell