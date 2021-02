Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer als Zeuge zu Verkehrsunfallflucht gesucht +++ Erneuter Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In Bezug auf die untenstehende Pressemitteilung ist im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bekanntgeworden, dass unmittelbar nach dem Verkehrsunfall am Montag, 15. Februar 2021, ein Radfahrer an der Unfallstelle in der Stadthofstraße vorbeigefahren ist.

Dieser Radfahrer könnte Zeuge des Verkehrsunfalls gewesen sein und wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung vom 16.02.2021, 09:15 Uhr:

"Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte am Montag, 15. Februar 2021, durch einen Verkehrsunfall in der Stadthofstraße zwei weitere Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 03:00 Uhr befuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Stadthofstraße und stieß dabei zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser anschließend gegen einen Pkw BMW geschoben. An dem Toyota sowie dem BWM entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen."

