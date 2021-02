Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 39-Jähriger bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, wurden ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Berne bei einem Verkehrsunfall in der Motzener Straße leicht verletzt.

Gegen 05:25 Uhr befuhr ein 19-jährgier Fahrzeugführer aus Berne mit seinem Pkw Audi A3 die Lechterstraße und beabsichtigte, in die Motzener Straße abzubiegen.

Dabei übersah er den bevorrechtigten 39-Jährigen, der mit seinem Pkw Vw Up die Motzener Straße in Richtung B212 befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Zusätzlich wurde die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe derart verunreinigt, dass diese durch eine Fachfirma gereinigt werden musste.

Gegen den 19-jährigen wurden ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell